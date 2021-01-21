Депутаты Заксобрания проведут первое пленарное заседание 2021 года

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В ходе традиционного «правительственного часа» парламентарии обсудят реализацию проектов инициативного бюджетирования. Этот механизм предполагает участие жителей в решении вопросов местного значения. Активность граждан растет, как и количество предлагаемых ими проектов. Все это должно находить адекватное отражение в краевом бюджете.
Также на суд депутатов будет представлен законопроект о государственной поддержке некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере туризма.
Народные избранники подготовили также пакет законодательных мер, связанных с процессом преобразования муниципалитетов.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Жители не должны ощущать никаких проблем с переходом своих муниципальных образований в новый статус. На очередном заседании рассмотрим предложения по изменению законов о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поддержке сельскохозяйственного производства, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края и полномочий в сфере культуры».
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