← С 2021 года изменится размер и порядок назначения выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Депутаты Заксобрания проведут первое пленарное заседание 2021 года →
Вакцинация от COVID-19: в крае отладят запись и обеспечат очередность
О текущей ситуации и планах вакцинации накануне говорили на заседании краевого правительства. Учитывая то, что вакцина поступает в регион партиями и неравномерно, важно сейчас отладить запись на иммунизацию и обеспечить очередность, подчеркнул глава региона.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Чтобы мы всегда отслеживали бесперебойную работу каналов записи на вакцинацию. В некоторых регионах, мне это известно, по некоторым каналам были перебои в работе. Поэтому мы не должны этого допустить, это создает лишнюю нервозность у населения. Это первое. Второе - это заниматься информационной политикой и обнародованием информации, какая партия и когда в регион поступает".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С 2021 года изменится размер и порядок назначения выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Чердыни присвоен статус достопримечательного места
В 2021 году в крае планируется открыть еще 14 центров образования «Точка роста»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2021
Соликамск планирует стать туристической столицей Прикамья
В Красновишерске объявлен отстрел волков
В Перми пройдёт конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
В Прикамье будут развивать экотуризм
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2021
Чайковский городской округ первым перевел на цифру все телефонные станции
Добавить комментарий: