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С 2021 года изменится размер и порядок назначения выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что от жителей региона часто поступают вопросы по новому порядку выплат, в том числе в социальных сетях. «У людей новый порядок расчетов вызывает беспокойство. Задача профильных ведомств своевременно доводить всю необходимую информацию до населения и давать необходимые разъяснения», – отметил он.
Как сообщил министр соцразвития края Павел Фокин, с 1 июня 2020 года по указу Президента РФ Владимира Путина, семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно начали получать дополнительную меру господдержки. Это семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения. Сегодня в Пермском крае пособие получают более 85 тыс. семей, это порядка 103 тыс. детей.
Напомним, в 2020 году размер выплаты составлял 50% величины прожиточного минимума для детей – 5351,5 руб.
По федеральному законодательству, c 1 января 2021 года изменился порядок начисления выплаты. Размер выплаты будет зависеть от уровня дохода семьи, в зависимости от того, какой средний доход на человека в семье, выплата составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума для детей (сейчас это 11 124 руб.). Также при назначении выплаты будут рассматриваться имущественные критерии нуждаемости (наличие жилья, транспорта, земельных участков и т.д.).
В настоящее время формируется региональная нормативно-правовая база. О принятых изменениях будет сообщено дополнительно.
Телефон «горячей линии» Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края: 8-800-302-83-89.
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