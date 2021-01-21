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Чердыни присвоен статус достопримечательного места
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Чердынь – древнейший город Пермского края. Первое его упоминание датируется 1451 годом. Богатейшая история, своеобразная уральская архитектура и живописная природа делают Чердынь туристической жемчужиной Прикамья. Малоэтажная застройка центра с вертикалями колоколен, завораживающие виды на Заколвинскую тайгу и камень Полюд – лишь малая часть уникальных достопримечательностей первой столицы княжества Пермь Великая».В 15-16 вв. Чердынь была столицей Перми Великой (территория современного Пермского края), долгие годы являлась центром пушной торговли. Сегодня в поселении сохранились объекты и дух рубежа 19-20 вв. В 1970 году включена в список исторических городов России.
В прошлом году, в рамках программы «Пермский край – территория культуры», эксперты присвоили Чердыни статус «Центр культуры Пермского края-2021». Территория одержала победу с программой «Город Ч. На семи холмах». Главной целью авторы программы видят разработку и продвижение культурного и туристического потенциала территории. Для этого, в частности, чердынцы предполагают преобразить объекты рекреационной среды города, чтобы доступ к культурному наследию стал всеобщим.
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