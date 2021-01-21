В 2021 году в крае планируется открыть еще 14 центров образования «Точка роста»

В Прикамье в новом учебном году планируется открыть еще 14 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также в ближайшие годы в регионе хотят создать три технопарка «Кванториум» и пять Центров цифрового образования IT-куб.Об этом стало известно на заседании Правительства Пермского края в рамках обсуждения вопроса о реализации в регионе национального проекта «Образование» в части развития дополнительного образования.Как рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в 2021 году современные центры «Точки роста» будут созданы в Александровском, Осинском, Чайковском, Чердынском, Суксунском, Гайнском, Еловском, Кишертском, Косинском, Сивинском, Уинском, Частинском, Юсьвинском городских округах, и Большесосновском районе.По словам министра, всего до 2023 года запланировано открытие по 14 центров в год. На эти цели выделено почти 66 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.Проекты в данной отрасли реализуются в рамках национальной программы «Образование». На эти цели из федерального и регионального бюджетов на 2019-2022 гг. предусмотрено порядка 2,8 млрд руб.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Средства будут направлены на важные образовательные проекты – такие, как центры образования цифрового и гуманитарного профиля – так называемые «Точки роста». Двадцать один центр уже открыт, и очень важно, что они открываются преимущественно в сельской местности и малых городах, что выравнивает уровень образования наших детей. Мы планируем за три года открыть еще порядка 40 «Точек роста». Важно, что пользоваться ими могут не только учащиеся школ, на базах которых открываются центры, но и ребята из соседних учреждений. Таким образом, мы увеличиваем охват школьников при оказании образовательной услуги».