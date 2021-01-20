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В Красновишерске объявлен отстрел волков

В Красновишерске объявлен отстрел волков, охотникам выдали соответствующие разрешения. Серые хищники накануне задрали собаку прямо возле городской остановки общественного транспорта. Сегодня утром крупную особь видели на трассе близ Красновишерска. Пассажир машины сумел снять его на видео.
Местная администрация сообщает, что охотники уже вышли в лес, ставят капканы на тропах. Жителей просят на время запереть своих собак во дворе или посадить на цепь. При нападении волков срочно сообщать по телефону единой диспетчерской службы 112.

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 20.01.2021 в 15:25 в рубрике - Вести Пермь

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