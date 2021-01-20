Соликамск планирует стать туристической столицей Прикамья

Соликамск, отметивший в прошлом году 590-летие, намерен стать туристической столицей Прикамья. Такие планы озвучил глава Соликамского округа Алексей Федотов, подводя итоги пятилетней работы перед общественностью. За круглым столом собрались представители промышленности, образования, организаций ЖКХ, ТОСов, активной молодёжи.С объединением Соликамского городского округа в 2018 году за счет краевой субсидии преобразованным территориям была разработана трехлетняя Программа развития, по которой, отремонтировали десятки километров коммунальных сетей, дома культуры и клубы, школы и спортивные объекты.Галина Сойма, директор Тохтуевской средней образовательной школы: "Для сельских школ выделено, только в 2020-ом году, 37 миллионов рублей. Для того, чтобы привести в нормативное состояние все школы. Именно, сельские школы, чтобы построить хорошие спортзалы, чтобы сделать стеклопакеты, отремонтировать кровли, т.е. сельские дети сейчас учатся в хороших комфортных условиях".Кроме того, за счет участия в региональных программах на территории появились детская поликлиника, школа, четыре межшкольных стадиона. Темпы строительства новых объектов не снижаются.Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа: "Прежде всего, это те важные социальные объекты, которые в значительной степени улучшают комфортность проживания на территории соликамского городского округа для жителей- это строительство катка, это строительство школы на 825 мест, которые ведутся сейчас. К этим объектам мы действительно готовились".Соликамцы вовремя зашли в региональную программу капремонта и в 2017 году заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации. По проекту Формирования комфортной городской среды отремонтированы дворы у 80 многоквартирных домов, установлено 67 детских площадок, благоустроено 12 общественных территорий. В 2019 году была проведена модернизация уличного освещения с заменой на светодиодные четырех тысяч светильников.А ещё к юбилею город получил здание новой автостанции. Оно прекрасно вписалось в историческую часть города, стало новой визитной карточкой Соликамска.Улучшать внешний облик Соликамск продолжит в ближайшее время. Реализация проекта «Соляная верста» позволит завершить реконструкцию исторического центра. Победа во Всероссийском конкурсе «Малые исторические города России» позволила привлечь 100 миллионов федеральных средств на обустройство набережной реки Усолка.