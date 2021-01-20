Соликамск планирует стать туристической столицей Прикамья
С объединением Соликамского городского округа в 2018 году за счет краевой субсидии преобразованным территориям была разработана трехлетняя Программа развития, по которой, отремонтировали десятки километров коммунальных сетей, дома культуры и клубы, школы и спортивные объекты.
Галина Сойма, директор Тохтуевской средней образовательной школы: "Для сельских школ выделено, только в 2020-ом году, 37 миллионов рублей. Для того, чтобы привести в нормативное состояние все школы. Именно, сельские школы, чтобы построить хорошие спортзалы, чтобы сделать стеклопакеты, отремонтировать кровли, т.е. сельские дети сейчас учатся в хороших комфортных условиях".
Кроме того, за счет участия в региональных программах на территории появились детская поликлиника, школа, четыре межшкольных стадиона. Темпы строительства новых объектов не снижаются.
Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа: "Прежде всего, это те важные социальные объекты, которые в значительной степени улучшают комфортность проживания на территории соликамского городского округа для жителей- это строительство катка, это строительство школы на 825 мест, которые ведутся сейчас. К этим объектам мы действительно готовились".
Соликамцы вовремя зашли в региональную программу капремонта и в 2017 году заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации. По проекту Формирования комфортной городской среды отремонтированы дворы у 80 многоквартирных домов, установлено 67 детских площадок, благоустроено 12 общественных территорий. В 2019 году была проведена модернизация уличного освещения с заменой на светодиодные четырех тысяч светильников.
А ещё к юбилею город получил здание новой автостанции. Оно прекрасно вписалось в историческую часть города, стало новой визитной карточкой Соликамска.
Улучшать внешний облик Соликамск продолжит в ближайшее время. Реализация проекта «Соляная верста» позволит завершить реконструкцию исторического центра. Победа во Всероссийском конкурсе «Малые исторические города России» позволила привлечь 100 миллионов федеральных средств на обустройство набережной реки Усолка.
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