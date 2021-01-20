В Перми пройдёт конкурс по отбору кандидатур на должность главы города

На комитете по местному самоуправлению и регламенту депутаты поддержали проект решения о проведении конкурса и рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании гордумы. Конкурс планируется провести 18 марта.Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата, который излагает программу развития города, также с ним проводится индивидуальное собеседование.Критериями оценки кандидата на должность являются видение перспектив развития Перми, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения, а также личные и профессиональные качества участника.Кандидаты должны будут предоставить необходимый перечень документов. По их инициативе могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомендации.Планируется, что приём документов для участия в конкурсе начнётся 2 февраля и продлится до 4 марта. Конкурс планируется провести 18 марта. Информация о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок проведения конкурса, а также формы бланков необходимых документов будут размещены на официальном сайте администрации Перми.Окончательное решение по утверждению проекта решения «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Перми – главы администрации города Перми» депутаты гордумы примут на пленарном заседании 26 января, сообщили в администрации г. Перми.