В Перми пройдёт конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата, который излагает программу развития города, также с ним проводится индивидуальное собеседование.
Критериями оценки кандидата на должность являются видение перспектив развития Перми, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения, а также личные и профессиональные качества участника.
Кандидаты должны будут предоставить необходимый перечень документов. По их инициативе могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении учёной степени, учёного звания, характеристики, рекомендации.
Планируется, что приём документов для участия в конкурсе начнётся 2 февраля и продлится до 4 марта. Конкурс планируется провести 18 марта. Информация о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок проведения конкурса, а также формы бланков необходимых документов будут размещены на официальном сайте администрации Перми.
Окончательное решение по утверждению проекта решения «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Перми – главы администрации города Перми» депутаты гордумы примут на пленарном заседании 26 января, сообщили в администрации г. Перми.
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