В Прикамье будут развивать экотуризм

В Перми на базе классического университета впервые проходит межрегиональное совещание, посвященное развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях Прикамья. Представители ведущих национальных парков и заповедников страны в формате дискуссий делятся успешным опытом своих территорий. Встречи продлятся до 21 января. Планируется, что по итогам будут сформированы конкретные предложения по развитию экотуризма на территории Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по количеству особо охраняемых природных территорий, в Пермском крае их порядка 360. Естественно, что обладая природным богатством, мы не можем не показывать его людям. В планах региона уже сейчас реализуется множество амбициозных проектов по развитию туризма. Мы организационно также меняемся, создано специальное Министерство по развитию туризма, которое сейчас продумывает механизм привлечения туристов".В Прикамье, кроме федеральных заповедных территорий «Басеги» и «Вишерский», имеется большое количество природных, историко-культурных, археологических достопримечательностей регионального и местного значения, которые реально интересны туристам. В их числе известные камни - останцы по берегам рек, про которые сложены многочисленные легенды – Ветлан, Говорливый камень, Усьвинские столбы, Плакун камень и, конечно, Каменный город, образованный природой 300 миллионов лет назад.

Что касается особо охраняемых природных территорий, то это один из ключевых элементов нацпроекта «Экология», направленный на сохранение видового разнообразия флоры и фауны России. Об этом неоднократно говорил и глава государства Владимир Путин. Здесь с особой осторожностью надо сочетать потребности живой природы и человека-туриста. Вячеслав Щербаков, директор ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» (Красноярский край): "Этим опытом я делюсь, рассказываю, в частности, размещение всей инфраструктуры, когда выносится капитальная инфраструктура - это и парковки, и автомобильные дороги, и какие-то гостиницы. Когда они за воротами федерального заповедника, в то же время работает и бизнес, и развивается социальная интеграция, и общественная поддержка существует".