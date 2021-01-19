«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.01.2021 в 16:25
18.01.2021 в 15:56
18.01.2021 в 15:05
18.01.2021 в 10:33
15.01.2021 в 11:22
18.01.2021 в 14:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2021
В Перми разработали цветовые коды для трамвайных маршрутов
Власти рассказали, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в территориях края
Житель Краснокамска осужден на 5 лет лишения свободы за кражу чугунных труб
Православные христиане отмечают Крещение Господне
Синоптики: на этой неделе перепад температур в Прикамье может достичь 30 градусов
Энергетики восстановили теплоснабжение на Гайве
Стали известны самые популярные имена у пермяков в 2020 году
Еще два долгостроя в Перми прошли техническое обследование
Раздельный сбор отходов — это совсем не сложно
В медучреждения Прикамья переданы 58 новых автомобилей
Трагедия в Ординской пещере - почему погиб дайвер-профессионал?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.01.2021
Губернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Прикамье
В Прикамье пришли крещенские морозы
Для студентов и школьников Перми будет продлён срок действия проездных документов
Градостроительные полномочия мэрии Перми перешли краевым властям
В краевом центре СПИД рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19
ПГНИУ перешел на дистанционку из-за коммунальной аварии
Женщинам разрешили водить фуры, электропоезда, а также работать матросами
В ПГАТУ стартовала приемная кампания
В Перми по горячим следам задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве
Трамвайное движение на ул. Уральской закрыто
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми разработали цветовые коды для трамвайных маршрутов
Житель Краснокамска осужден на 5 лет лишения свободы за кражу чугунных труб
Православные христиане отмечают Крещение Господне
Энергетики восстановили теплоснабжение на Гайве
Стали известны самые популярные имена у пермяков в 2020 году
Еще два долгостроя в Перми прошли техническое обследование
Раздельный сбор отходов — это совсем не сложно
В медучреждения Прикамья переданы 58 новых автомобилей
Трагедия в Ординской пещере - почему погиб дайвер-профессионал?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.01.2021
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