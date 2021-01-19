Чайковский городской округ первым перевел на цифру все телефонные станции. Связисты провели замену 13 аналоговых автоматических телефонных станций - попросту АТС, на самые современные — цифровые. В селе Фоки был отключён рубильник и остановлена работа последней на территории аналоговой телефонной станции координатного типа, прослужившей 33 года. Чайковский стал первой территорией в Пермском крае с полностью цифровой телефонией. Благодаря современным технологиями сельчанам стали доступны новые функции домашнего телефона, такие как возможность удержания вызова, установка будильника, тональный набор и даже, при желании, организация конференц связи. Кроме того, теперь абоненты могут набирать номер системы вызова экстренных оперативных служб «112» без префикса.Анатолий Павлов, директор межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Чайковский ПАО "Ростелеком": "Телекоммуникационная система должна быть надежной и должна соответствовать растущим потребностям наших абонентов. Именно поэтому мы меняем аналоговые каналы связи на цифровые. Теперь вся телефонная связь в Чайковском городском округе полностью оцифрована".