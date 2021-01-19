В Перми разработали цветовые коды для трамвайных маршрутов
В Перми разработали цветовые коды для трамвайных маршрутов. Для обозначения маршрутов трамваев выбраны четыре основных цвета: белый, жёлтый, зелёный и синий. Каждому маршруту присвоено определенное сочетание цветов. Благодаря этому пассажиры смогут издалека увидеть, какой маршрут подходит к остановке.
Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», традиция обозначать цветовыми кодами трамвайные маршруты появилась в Перми в начале 1980-х годов и просуществовала до 2010-х годов. Позже в связи с введением новых требований для маршрутных указателей было принято решение отказаться от этой традиции. В конце 2020 года от активистов пермской группы «Первый парк» в адрес МУП «Пермгорэлектротранс» поступило предложение вновь внедрить цветовое обозначение маршрутов. В январе 2021 года традиция была возрождена.
Например, сочетание жёлтого и зелёного соответствует маршруту №11 «школа №107 – микрорайон Висим», который временно следует сообщением «школа №107 – «Пермская ярмарка». Такого сочетания больше не будет ни у одного другого трамвайного маршрута.
Проект цветовых кодов уже реализован на новых вагонах моделей «Лев» и «Львёнок», на которых цвета маршрута выводятся при помощи электронного табло. Также для трамваев, маршруты которых обозначены на специальных табличках, цветовой код добавлен на указатели с номером маршрута.
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