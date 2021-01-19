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Житель Краснокамска осужден на 5 лет лишения свободы за кражу чугунных труб

Приговором Краснокамского городского суда 44-летний местный житель признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере.
Установлено, что в период с июня по июль прошлого года мужчина похитил чугунные трубы из канализационного напорного коллектора, принадлежащего предприятию, которое в настоящее время не функционирует.
"Злоумышленник, понимая, что самостоятельно извлечь канализационные трубы из земли не сможет, взял в аренду экскаватор-погрузчик. Затем мужчина увез их в пункт приема металла на грузовике, который также арендовал. Водителей, помогавших в хищении труб, фигурант в свой преступный план не посвящал", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб предприятию в сумме более 1 200 000 рублей.

Опубликовано: 19.01.2021 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

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