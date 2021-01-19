Православные христиане отмечают Крещение Господне

В православном мире сегодня отмечается один из великих церковных праздников — Крещение Господне. Ежегодно, как и Рождество, он приходится на фиксированную дату. Праздник связан с историей, описанной в Евангелии, о том, как в водах реки Иордан был крещен Иисус Христос. Отсюда пошла традиция проводить обряд в водоемах. В память о знаменательном для христиан событии в России появился собственный ритуал омовения уже крещенных людей, который, якобы смывает грехи.Напомним, в этом году, в связи с эпидемической обстановкой, было принято решение отказаться от проведения массовых купаний в крещенских купелях. Во всех храмах Прикамья с соблюдением всех противоэпидемических мер прошли традиционные Крещенские богослужения и водосвятия. Согласно церковным обрядам крещенские купания не являются обязательным атрибутом праздника, важны Божественная литургия и вода, освященная в храме. Верующие считают, что такая вода обладает огромной силой, способной излечить от болезней, обновить организм.