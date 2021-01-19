Православные христиане отмечают Крещение Господне

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Напомним, в этом году, в связи с эпидемической обстановкой, было принято решение отказаться от проведения массовых купаний в крещенских купелях. Во всех храмах Прикамья с соблюдением всех противоэпидемических мер прошли традиционные Крещенские богослужения и водосвятия. Согласно церковным обрядам крещенские купания не являются обязательным атрибутом праздника, важны Божественная литургия и вода, освященная в храме. Верующие считают, что такая вода обладает огромной силой, способной излечить от болезней, обновить организм.
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