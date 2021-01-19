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Энергетики восстановили теплоснабжение на Гайве
Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций в городе Перми – ПАО «Т Плюс»: "Мы приносим извинения жителям за доставленный возможный дискомфорт и напоминаем, что по вопросам теплоснабжения граждане могут обращаться в центральную диспетчерскую службу Пермской сетевой компании по телефону 243-72-99".
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