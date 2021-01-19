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Стали известны самые популярные имена у пермяков в 2020 году
Пермяки выбирали своим детям не только традиционные, но и редкие имена – старинные, библейские, в честь исторических деятелей, героев книг фильмов и сериалов. Так, у мальчиков редкими и необычными именами стали Юлиан, Лука, Марс, Давид, Гордей, Ратибор, Амин, Тигран, Тамерлан, Бронислав, Севастьян, Таир, Амори, Тамерлан, Гари. Девочек называли иЮна, Герда, Агата, Адель, Эмма, Алекса, Амелия, Теона, Вероника, Тея, Лея, Мия, Анфиса, Виталина, Эмили, Маруся, Авигея, Паулина, Эвника, Аврора, Николь.
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