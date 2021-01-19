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Еще два долгостроя в Перми прошли техническое обследование

В Перми подрядчики завершили обследование технического состояния двух проблемных объектов по ул. Декабристов, 97 и ул. КИМ, 14. Выполнение работы было инициировано Пермским агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК) по поручению губернатора Прикамья Дмитрий Махонина, что позволило ускорить принятие решений федеральным Фондом защиты прав дольщиков о завершении возведения объектов.
Обследование каждого из двух домов показало, что объекты пригодны для достройки. Результаты технической процедуры будут переданы региональному Фонду для разработки проектов завершения строительства. Это произойдет сразу после того, как суд примет решения о передаче прав на достройку Регфонду.
Напомним, ранее федеральным Фондом уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома. 16 из объектов решено достроить, дольщики 16 домов получают компенсации.

Опубликовано: 19.01.2021 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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