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Стали известны самые популярные имена у пермяков в 2020 году →
Еще два долгостроя в Перми прошли техническое обследование
Обследование каждого из двух домов показало, что объекты пригодны для достройки. Результаты технической процедуры будут переданы региональному Фонду для разработки проектов завершения строительства. Это произойдет сразу после того, как суд примет решения о передаче прав на достройку Регфонду.
Напомним, ранее федеральным Фондом уже приняты решения о восстановлении прав 2169 дольщиков Пермского края, рассмотрены 32 проблемных дома. 16 из объектов решено достроить, дольщики 16 домов получают компенсации.
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