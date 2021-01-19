В пермских дворах появляется все больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Все что нужно для этого — принять общее решение на собрании дома.Собранные в контейнеры бумажные отходы доставляются на ПЦБК. После последней модернизации картоноделательная машина здесь выпускает продукцию исключительно из вторсырья, макулатура используется и при производстве бумаги.Андрей Гурьянов, директор по продажам и развитию ГП ПЦБК: "Когда мы на сегодняшний день говорим об экологии, это уже не будущее, это настоящее. И сегодня чем больший объем мы перерабатываем, тем больше мы вовлекаем во вторичный оборот."Комбинат сегодня перерабатывает более 5% всей макулатуры в России. В октябре прошлого года компания подписала соглашение с Министерством ЖКХ и региональным оператором о взаимодействии в части раздельного сбора вторсырья.Одна из главных задач нацпроекта «Экология» - экономика замкнутого цикла - вот к чему надо стремиться, по мнению Президента России Владимира Путина. И ПЦБК один их самых активных участников нацпроекта.Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края: "Наша задача - создать условия уже для бизнеса, который готов во все это дело включиться, перерабатывать. Чтобы максимум всего мусора перерабатывалось на предприятиях, а не доходило до полигона."Объем переработки макулатуры на ПЦБК достиг 300 тысяч тонн в год. Параллельно идет работа по улучшению очистных сооружений, ведется лесовосстановление. Во многом от жителей теперь зависит обеспечение компании сырьем: раздельный сбор отходов — это совсем не сложно.