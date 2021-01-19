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В медучреждения Прикамья переданы 58 новых автомобилей
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил ключи от 58 автомобилей руководителям медицинских организаций из 24 муниципальных образований Прикамья. Для оказания медицинской помощи пациентам в территориях передана техника повышенной проходимости – LADA 4х4 «Нива». Автомобили отправятся в те учреждения, которые оказывают неотложную помощь жителям отдаленных территорий. Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания на селе.
Так, больница Коми-Пермяцкого округа получит сразу 5 полноприводных машин. Они будут работать на плановую и неотложную медицинскую помощь.
Сергей Лопатин, главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»: "Не смотря на сегодняшний мороз, в машине очень тепло. Это крайне важно для наших морозов зимних. Тем более, север, Кудымкар."
Ключи от «Нив» получили главные врачи из самых разных и труднодоступных уголков Прикамья. От Чайковского до Чердыни. Во многих больницах транспорт не обновлялся последние 12-15 лет.
Обновление транспорта - лишь часть большой программы по модернизации первичного медицинского звена. На ремонт, строительство и оборудование в крае в этом году выделено 8 миллиардов рублей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас очень важно, чтобы медицина на местах была не хуже, чем в наших лучших центральных клиниках. Поэтому я желаю вам удачи и надеюсь, что данная техника послужит надежно для людей на местах."
Помимо этих 58 машин в текущем году планируется передать на места еще 70 автомобилей.
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