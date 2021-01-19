Трагедия в Ординской пещере - почему погиб дайвер-профессионал?
В Ординской пещере во время погружения погиб дайвер. Трагедия произошла еще 14 января. Погибший приехал из Санкт-Петербурга. В воде он был не один. Но напарники не смогли помочь. Усилия парамедиков тоже оказались тщетны. Вывод - дайвер захлебнулся.
Ординская пещера на 99% затоплена водой. Её гроты ежегодно привлекают любителей экстремальных погружений со всего мира. Общественный контроль за тем, чтобы здесь не погружались неподготовленные люди, осуществляет Пермская федерация подводного спорта. Пещера, конечно, в открытом доступе. Но, тем не менее, случайных дайверов здесь не бывает. То же самое можно сказать и в отношении погибшего.
Сейчас, обсуждается несколько возможных причин трагедии. Во-первых, мужчина недавно перенес какое-то простудное заболевание. Во-вторых, в день погружения был очень сильный мороз, отчего могло поломаться оборудование. Погибший использовал сложный аппарат ребризер, в котором компьютер готовит дыхательную смесь.
Андрей Горбунов: "Алексей являлся одним из лучших в России специалистов по погружению в пещеру. Вызвало удивление, что такая ситуация произошла. Он профессиональный инструктор по пещерному дайвингу."
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