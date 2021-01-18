← Губернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Прикамье
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.01.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← Губернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Прикамье
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.01.2021 в 16:25
18.01.2021 в 15:56
18.01.2021 в 15:05
18.01.2021 в 10:33
15.01.2021 в 11:22
18.01.2021 в 14:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.01.2021
Губернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Прикамье
В Прикамье пришли крещенские морозы
Для студентов и школьников Перми будет продлён срок действия проездных документов
Градостроительные полномочия мэрии Перми перешли краевым властям
В краевом центре СПИД рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19
ПГНИУ перешел на дистанционку из-за коммунальной аварии
Женщинам разрешили водить фуры, электропоезда, а также работать матросами
В ПГАТУ стартовала приемная кампания
В Перми по горячим следам задержали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве
Трамвайное движение на ул. Уральской закрыто
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.01.2021
Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
В Перми задержали налетчика, совершившего три разбоя за полчаса
В Березниках ищут водителя, протаранившего детские санки и скрывшегося с места ДТП
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 35 тысяч
В аэропорту Перми заработали телетрапы
Жительница Прикамья «наколядовала» два сотовых телефона
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С 16 января в Перми откроется новая трамвайная линия
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Прикамье
Градостроительные полномочия мэрии Перми перешли краевым властям
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.01.2021
Пермь ведет борьбу со снегом
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 35 тысяч
В аэропорту Перми заработали телетрапы
Жительница Прикамья «наколядовала» два сотовых телефона
В Перми открылся всероссийский фестиваль зимних традиций «Сочельник»
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