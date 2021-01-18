Губернатор Дмитрий Махонин в эфире «Россия 24» рассказал о начале массовой вакцинации от COVID-19 в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире телеканала "Россия 24" рассказал о начале массовой вакцинации населения от COVID-19. Напомним, по поручению Владимира Путина она стартовала сегодня по всей стране. Если раньше записаться на прививку можно было только медикам, соцработникам и представителям некоторых других профессий, то теперь эта мера профилактики доступна абсолютно всем.

По словам главы Прикамья, на сегодняшний день в регион поступило порядка 8,5 тысяч доз вакцины, уже поставлено более 3700 прививок. Сегодня 21 медучреждение края полностью подготовлено к проведению вакцинации (в том числе обеспечены необходимым холодильным оборудованием, проведено обучение персонала, подготовлены мобильные выездные бригады). Всего в Пермском крае планируется задействовать в массовой вакцинации населения 46 медицинских организаций.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие пару недель около 110 тысяч доз вакцины в регион будет поставлено... Да, у нас скопилась небольшая очередь в некоторых учреждениях, порядка двух недель, но это все объяснимо - все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Мы очень ждем. И рассчитываем, чтобы до конца августа 1,2 млн жителей края были вакцинированы", - сказал в интервью губернатор Дмитрий Махонин. Напомним, пока вакцинацию проводят в 8 медучреждениях разных районов региональной столицы – клинической поликлинике г. Перми, пермских городских поликлиниках №№ 2, 4, 5, 7, клинических больницах Свердловского района и им. Гринберга, а также городской больнице № 6. Постепенно число медучреждений, проводящих иммунизацию, будет расширено до 43. Обновленные данные можно будет найти на сайте Министерства здравоохранения Пермского края. Если хотите сделать прививку уже сейчас, обратитесь в ту поликлинику из списка, которая находится в вашем районе. Самый надежный способ – обратиться в регистратуру нужной поликлиники. Это можно сделать по телефону. Позже все медучреждения должны будут обеспечить электронную запись – через сайты «Госуслуги» и k-vrachu.ru.