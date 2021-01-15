В аэропорту Перми заработали телетрапы

В международном аэропорту «Пермь» сегодня введены в работу телетрапы. Первыми по теплому «рукаву» прошли 77 пассажиров рейса SU-1200 из Москвы компании «Аэрофлот». Пассажиры получили памятные подарки от пермского аэропорта.«Сегодня первые пассажиры зашли в терминал «Большого Савино» через теплый «рукав». Мы очень ждали этого события, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин лично инспектировал работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта, держал тему на особом контроле, вел переговоры с федеральными коллегами. Вчера были получены последние документы от Росавиации, необходимые для ввода в эксплуатацию нового перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки. Теперь можно с уверенностью сказать, что все сложные этапы позади: телетрапы будут принимать пассажиров ежедневно, а в зимние морозы это особенно актуально. Наш аэропорт станет еще удобнее, а Пермский край – более привлекательным, в том числе и для гостей из других регионов и стран», – подчеркнул и.о. министра транспорта Пермского края Андрей Алякринский, который лично встречал прибывших пассажиров. Весной комиссия из Росавиации и Администрацией гражданских аэропортов вновь посетит Пермь, чтобы еще раз осмотреть инфраструктуру. Тогда же должен состояться официальный ввод в эксплуатацию I этапа реконструкции инфраструктуры аэропорта.Следующим шагом в развитии воздушной гавани Прикамья станет второй этап реконструкции ее инфраструктуры. Он включает укрепление взлетно-посадочной полосы, что позволит пермскому аэропорту принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщения.