Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 35 тысяч
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 35 106. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 14 января – 0,99).
В числе 294 новых инфицированных 103 пациента мужского пола, 191 – женского, среди заболевших 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 86 в возрасте 50-64 и 79 человек старше 65 лет.
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