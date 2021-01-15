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Жительница Прикамья «наколядовала» два сотовых телефона
В дежурную часть с заявлением обратился житель села. Он пояснил, что из его дома похищены два сотовых телефона. Со слов потерпевшего полицейские выяснили, что преступление произошло в момент, когда хозяева жилища спали. При этом они по своей неосмотрительности не заперли входную дверь.
"На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели обход соседних домов в поисках свидетелей преступления. Один мужчина рассказал, что видел, как накануне кражи в дом потерпевшего заходила женщина с ребенком. В кратчайшие сроки стражи порядка задержали подозреваемую. Женщина пояснила, что в тот день она со своей девятилетней племянницей ходила колядовать. Воспользовавшись тем, что двери одного из домов были не заперты, она без разрешения вошла внутрь. Увидев в комнате сотовые телефоны, похитила их и поспешила скрыться", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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