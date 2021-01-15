← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.01.2021
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"Львята" для Перми: началась поставка второй партии новых трамваев
В 2020 году была закуплено 15 новых трамваев марки «Львёнок». По условиям контракта 6 трамваев были доставлены в наш город в конце прошлого года. Оставшиеся 9 должны быть доставлены в срок до 1 марта. 3 из них уже прибыли в депо.
Алексей Дёмкин, временно исполняющий полномочия главы Перми: "6 трамваев, поступивших в конце прошлого года, проходят процедуру обкатки и наладки, приёмочная комиссия проверяет их качество и соответствие техническому заданию, комплектность и техническое состояние. После завершения всех процедур они поедут по маршрутам №6, №7 и №11".
В новых трамваях есть навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока, обогрева и кондиционирования воздуха. Вагоны полностью низкопольные и подходят для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость одного трамвая составляет не менее 110 пассажиров.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.01.2021
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