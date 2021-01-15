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Мобильные кванториумы отправились в Чернушинский и Гремячинский округа
За время обучения технопарк приезжает в территорию трижды. Первые две недели ребята погружаются в выбранное направление, определяют тему своего будущего проекта. После вместе с наставниками дети дорабатывают свои исследования и готовятся к защите на итоговой кванторианской проектной конференции.
С начала учебного года два мобильных технопарка «Кванториум» посетили все 12 запланированных территорий. Это Бардымский, Еловский, Березовский муниципальные округа, Куединский муниципальный район, Осинский, Чернушинский, Чайковский, Суксунский, Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводской и Гремячинский городские округа.
Специально оснащенные автомобили были закуплены Пермским краем в рамках национального проекта «Образование».
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