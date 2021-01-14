«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.01.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.01.2021 в 15:30
12.01.2021 в 10:15
04.01.2021 в 12:10
04.01.2021 в 10:10
02.01.2021 в 15:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.01.2021
На смену морозам в край придут обильные снегопады
В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23
В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов
«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов
Создание производства агрегатов ракетного двигателя РД-191 в Прикамье перешло в завершающую стадию
Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»
Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей
Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба
В суде разбирается дело о падении башенного крана
Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ
COVID-19: в Прикамье готовятся к массовой вакцинации
Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега
Под бой курантов. В новогодние каникулы в Перми родились 414 малышей
С начала диагностики антитела к COVID-19 выявлены у 26,5% прикамцев, прошедших исследования
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели
До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
В Белоево замерзают жильцы аварийного дома
Утверждены новые тарифы на коммунальные услуги
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
В микрорайоне Вышка-2 произошла серьезная авария на водопроводе
В Перми будут судить перевозчика за ДТП с автобусом на Гайве, в котором пострадали 57 человек
В Перми в морозы отменили массовые катания на муниципальных катках
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На смену морозам в край придут обильные снегопады
В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23
В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов
«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов
Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»
Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей
Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба
Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ
Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели
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