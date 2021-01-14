На смену морозам в край придут обильные снегопады
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В ближайшие трое суток ожидаются резкие колебания температур, интенсивные осадки, связанные с прохождением сразу двух южных циклонов. Ожидаются сильные снегопады. В период с пятницы до воскресенья может выпасть до 17-20 мм осадков, особенно много к западу и северу от Перми, что составляет до половины месячной нормы. Первый снегопад сегодня вечером начнется на юге края, а ночью - в Перми. Интенсивность осадков будет достаточно высокой. Завтра к середине дня в Перми может выпасть 6-8 мм осадков, что может создать серьезные проблемы для дорожных служб. Ветер будет значительно слабее, чем в начале недели, - до 8-10 м/с. Затем ожидается прекращение снегопада примерно на 18 часов. Новый снегопад начнется в субботу. Интенсивность будет максимальной по западным районам края. Снегопад продлится с перерывами вплоть до середины воскресенья. В Перми может выпасть до 10 мм, по северным и западным районам - до 15 мм осадков. В субботу температура в Перми и по южным районам края может ненадолго подняться до 5-7 градусов мороза. Во второй половине дня в воскресенье начнется достаточно резкое похолодание, которое может оказаться к тому же сильным и продолжительным".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23
В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов
«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов
Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»
Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей
Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба
Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ
Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
Добавить комментарий: