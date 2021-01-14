На смену морозам в край придут обильные снегопады

По прогнозам синоптиков, 30-градусные морозы сегодня спадут, но на смену им придут снегопады и ветры.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В ближайшие трое суток ожидаются резкие колебания температур, интенсивные осадки, связанные с прохождением сразу двух южных циклонов. Ожидаются сильные снегопады. В период с пятницы до воскресенья может выпасть до 17-20 мм осадков, особенно много к западу и северу от Перми, что составляет до половины месячной нормы. Первый снегопад сегодня вечером начнется на юге края, а ночью - в Перми. Интенсивность осадков будет достаточно высокой. Завтра к середине дня в Перми может выпасть 6-8 мм осадков, что может создать серьезные проблемы для дорожных служб. Ветер будет значительно слабее, чем в начале недели, - до 8-10 м/с. Затем ожидается прекращение снегопада примерно на 18 часов. Новый снегопад начнется в субботу. Интенсивность будет максимальной по западным районам края. Снегопад продлится с перерывами вплоть до середины воскресенья. В Перми может выпасть до 10 мм, по северным и западным районам - до 15 мм осадков. В субботу температура в Перми и по южным районам края может ненадолго подняться до 5-7 градусов мороза. Во второй половине дня в воскресенье начнется достаточно резкое похолодание, которое может оказаться к тому же сильным и продолжительным".