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В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23
Разрешение на строительство дома по адресу ул. Макарова, 23 компания «ВекторСтройСервис» получила в декабре 2009 году, планировалось, что жильцы заедут в дом уже в 2012 году. Компания не выполнила свои обязательства в срок. Разрешение на строительство несколько раз продлевалось, при этом застройщик продолжал заключать договоры долевого участия. В результате в 2018 году ИГСН добилась судебного запрета на привлечение компанией «ВекторСтройСервис» средств дольщиков.
В августе 2020 года в Пермском крае утверждены дополнительные меры поддержки для достройки проблемных домов с помощью заемных средств. Компания «ВекторСтройСервис» не стала использовать механизм. При этом, работы на стройплощадке не велись. Чтобы восстановить права дольщиков, Пермский край направил в Федеральный Фонд защиты прав дольщиков ходатайство об инициировании процедуры банкротства компании. Сейчас судебное дело продолжается, но застройщик успел активизироваться и завершить стройку проблемного дома под контролем Минстроя.
Добавим, что до 2022 года на решение проблем дольщиков в краевом бюджете предусмотрено 1,834 млрд рублей.
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