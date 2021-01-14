В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23

Десятилетний долгострой на ул. Макарова, 23 введен в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в ближайшие дни 350 дольщиков смогут получить ключ от квартир. Напомним, 25 декабря, Инспекция госстройнадзора Пермского края выдала заключение о соответствии дома по ул. Адмирала Макарова, 23 всем строительным нормам и требованиям.Разрешение на строительство дома по адресу ул. Макарова, 23 компания «ВекторСтройСервис» получила в декабре 2009 году, планировалось, что жильцы заедут в дом уже в 2012 году. Компания не выполнила свои обязательства в срок. Разрешение на строительство несколько раз продлевалось, при этом застройщик продолжал заключать договоры долевого участия. В результате в 2018 году ИГСН добилась судебного запрета на привлечение компанией «ВекторСтройСервис» средств дольщиков.В августе 2020 года в Пермском крае утверждены дополнительные меры поддержки для достройки проблемных домов с помощью заемных средств. Компания «ВекторСтройСервис» не стала использовать механизм. При этом, работы на стройплощадке не велись. Чтобы восстановить права дольщиков, Пермский край направил в Федеральный Фонд защиты прав дольщиков ходатайство об инициировании процедуры банкротства компании. Сейчас судебное дело продолжается, но застройщик успел активизироваться и завершить стройку проблемного дома под контролем Минстроя.Добавим, что до 2022 года на решение проблем дольщиков в краевом бюджете предусмотрено 1,834 млрд рублей.