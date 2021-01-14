Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов

В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23 →

В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов

В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов. Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, независимо от способа постановки ребенка на учёт родители или законные представители, желающие получить место в детском саду в этом году, представляют в отдел образования по месту жительства следующую информацию:
– о праве ребёнка на внеочередное, первоочередное, преимущественное зачисление в детский сад;
– медицинских показаниях ребенка – для определения в группы оздоровительной направленности;
– о наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии для определения в группы компенсирующей направленности.Напомним, что приём заявлений и постановка детей на учёт для предоставления места в детском саду осуществляется в электронном виде на Дошкольном портале пермского образования или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также через МФЦ.Прием документов будет идти до 31 марта.

Опубликовано: 14.01.2021 в 15:18 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов

Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»

Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей

Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба

Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ

Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега

Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021

В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение

В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов

В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23 →

Обратите внимание

в Перми

В микрорайоне Вышка-2 произошла серьезная авария на водопроводе
В Перми в микрорайоне Вышка-2 произошла серьезная авария на водопроводных сетях. Из-за утечки воды проезжая часть улицы Гашкова оказалась затоплена. Несколько домов остались без водоснабжения. Сегодня здесь приступили к ликвидации аварии.
13.01.2021 в 15:30

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

Остаток сгорает. В Перми вновь изменилась система оплаты транспортными картами
В Перми в очередной раз изменилась система оплаты транспортными картами в автобусах и трамваях. Сумма на карте теперь будет исчисляться не в рублях, а в транспортных единицах. При этом 1 рубль приравнивается к одной транспортной единице. И главное - теперь при переходе к новой системе оплаты на счет на следующий месяц будет переноситься только сумма кратная стоимости одной поездки, остаток просто сгорает. Максимум, который может потерять пассажир - 23 рубля. Чтобы этого не произошло, стоит заранее проследить за тем, чтобы на счету оставалась сумма, кратная 24 рублям. Так, внесенные деньги до 12 января включительно, будут доступны до полного их расходования. Чтобы остатки денег не
12.01.2021 в 10:15

Метки: Деньги, в Перми, Общество

Сделано в СССР: пермяки собрали уникальную коллекцию Дедов Морозов
Братья Никита и Семен Гилевы из Перми собрали коллекцию фигурок Деда Мороза и Снегурочки, изготовленных в Советском Союзе. Из-за того что многие экспонаты были в плачевном состоянии, пришлось заниматься реставрацией. Все фигурки разного возраста, размера и произведены из различных материалов, но общее одно - сделано в СССР. 60 экземпляров коллекции в эти дни выставляются бесплатно в Пермском центре городской культуры.
04.01.2021 в 12:10

Метки: Общество, в Перми

В Перми горела баня
Очередное новогоднее ЧП в Перми, к счастью, обошлось без человеческих жертв и даже травм. Накануне вспыхнула одна из бань комплекса на улице Котовского. Возгорание, как позже выяснилось, произошло на втором мансардном этаже. Выгорела кровля. При этом отдыхающие вовремя почувствовали неладное и выбежали на улицу. В бане их было 7 человек. Все живы и здоровы, но праздничное настроение, очевидно, подпорчено. У хозяев комплекса — тем более. Сейчас на объекте проводится проверка соблюдения правил пожарной безопасности.
04.01.2021 в 10:10

Метки: Происшествия, Аварии, Горячая тема, в Перми

В Перми празднование Нового года прошло спокойно
Как сообщается на сайте городской администрации Перми, несмотря на отмену массовых мероприятий безопасность пермяков обеспечивали сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники.
02.01.2021 в 15:30

Метки: Общество, в Перми

В России

Пермский зритель оценил российскую кинопремьеру «Огонь»
Вышедший в прокат фильм-катастрофа «Огонь», созданный при участии телеканала «Россия», зарекомендовал себя как новый отечественный блокбастер. История о подвиге, который обычно не виден, - так отзываются о картине критики.
29.12.2020 в 12:30

Метки: Кино, В России, Культура, Анонс

Предновогодняя лихорадка: россияне тратят миллиарды на подарки
Россияне в 7,5 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные одного их крупных российских банков. Средний чек на предновогодние покупки в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года, это примерно 5 тысяч рублей. Электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год. За две недели россияне потратили на них 15 млрд рублей. На косметику и парфюмерию потрачено свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Резкий рост спроса отмечен на ювелирные изделия - граждане израсходовали почти 1 млрд рублей в магазинах украшений.
23.12.2020 в 14:20

Метки: Деньги, Экономика, Общество, В России

Пермь попала в число наименее дружелюбных городов
Пермь попала в число наименее дружелюбных городов по версии сайта Одноклассники. Рейтинг был составлен после анализа комментариев пользователей и оценок к фотографиям. Всего с помощью машинного алгоритма проанализировали 43 миллиона активных пользователей. Выяснилось, что наиболее доброжелательные пользователи живут в Алтайском и Забайкальском крае, в Кемеровской области, Татарстане и Самарской области. Наименее доброжелательные пользователи «Одноклассников» живут в Пермском и Хабаровском крае. Они чаще ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии, большая часть которых пришлась на третий квартал 2020 года.
21.12.2020 в 17:00

Метки: В России, Культура, Общество, Интернет

В Перми чествовали бронзовых призеров Первенства России среди команд первой лиги
В Перми состоялось чествование бронзовых призеров женского футбола Первенства России среди команд Первой Лиги. Все они воспитанники Академии игровых видов спорта Пермского края.
16.12.2020 в 17:19

Метки: Спорт, в Перми, В России

Из Перми до Крыма за 75 часов
В свой первый рейс из Перми сегодня отправился поезд
16.12.2020 в 12:25

Метки: В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

На смену морозам в край придут обильные снегопадыНа смену морозам в край придут обильные снегопады

В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23В Перми введён в эксплуатацию долгострой на Макарова, 23

В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов

«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов

Создание производства агрегатов ракетного двигателя РД-191 в Прикамье перешло в завершающую стадиюСоздание производства агрегатов ракетного двигателя РД-191 в Прикамье перешло в завершающую стадию

Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»

Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителейСкульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей

Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыбаНехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба

В суде разбирается дело о падении башенного кранаВ суде разбирается дело о падении башенного крана

Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФРедактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ

COVID-19: в Прикамье готовятся к массовой вакцинацииCOVID-19: в Прикамье готовятся к массовой вакцинации

Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снегаПермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега

Под бой курантов. В новогодние каникулы в Перми родились 414 малышейПод бой курантов. В новогодние каникулы в Перми родились 414 малышей

С начала диагностики антитела к COVID-19 выявлены у 26,5% прикамцев, прошедших исследованияС начала диагностики антитела к COVID-19 выявлены у 26,5% прикамцев, прошедших исследования

Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогревателиЗамерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели

До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозыДо минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021

В Перми отменили массовые купания в купелях на КрещениеВ Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение

В Белоево замерзают жильцы аварийного домаВ Белоево замерзают жильцы аварийного дома

Утверждены новые тарифы на коммунальные услугиУтверждены новые тарифы на коммунальные услуги

В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздникиВ Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники

В микрорайоне Вышка-2 произошла серьезная авария на водопроводеВ микрорайоне Вышка-2 произошла серьезная авария на водопроводе

В Перми будут судить перевозчика за ДТП с автобусом на Гайве, в котором пострадали 57 человекВ Перми будут судить перевозчика за ДТП с автобусом на Гайве, в котором пострадали 57 человек

В Перми в морозы отменили массовые катания на муниципальных каткахВ Перми в морозы отменили массовые катания на муниципальных катках

Синоптики спрогнозировали пик похолодания в ПрикамьеСиноптики спрогнозировали пик похолодания в Прикамье

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную