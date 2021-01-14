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В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов
– о праве ребёнка на внеочередное, первоочередное, преимущественное зачисление в детский сад;
– медицинских показаниях ребенка – для определения в группы оздоровительной направленности;
– о наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии для определения в группы компенсирующей направленности.Напомним, что приём заявлений и постановка детей на учёт для предоставления места в детском саду осуществляется в электронном виде на Дошкольном портале пермского образования или на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также через МФЦ.Прием документов будет идти до 31 марта.
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