← Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»
В мэрии Перми уточнили правила приёма документов для комплектования детских садов →
«От Абхазии до Камчатки» - ярмарка уникальных домашних продуктов
Например, домашние выдержанные сыры - сулугуни и чечил, соленые, копченые, с паприкой и перцем, или нежные из козьего молока. По старинным семейным рецептам приготовлены мясные деликатесы: суджук, бастурма, сыровяленая косуля, мясо дикого фазана, оленина или хамон. Стабильно восхищают пермяков морские дары, привезённые с Камчатки: король лососевых чавыча, белуга, семга - всего более 20 видов. И, конечно, разного вида икра.
На ярмарке действует программа лояльности: покупатель может заполнить анкету, и в следующий раз ему придёт смс-приглашение со скидкой 10% на весь ассортимент. Приобрести деликатесы можно на "Пермской ярмарке" до 17 января.
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