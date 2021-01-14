Пермяков приглашают стать «Мастерами гостеприимства»

Пермский край будет очень привлекателен для туристов, если этим займутся энтузиасты и начнут создавать свой туристический бизнес. Это может быть отель, кафе или туристический маршрут. Узнать правила игры на этом рынке можно, став участником Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».Пока границы закрыты — тревел-блогер из Москвы Илия Воскресенский путешествует по России. Его видео про Пермский край посмотрели больше 100 тысяч человек. Здесь как традиционные экскурсии по городу, так и экстремальный досуг.Пермяк Эльнар Мансуров в интернете известен, как Мишка Тревел. О новых маршрутах по малой родине сотни тысяч подписчиков узнают из его социальных сетей.Эльнар Мансуров, блогер: "Я хочу вам показать не только зимний Пермский край, но и летний. А также Маньпупунёр, откуда очень удобно лететь из Пермского края".В 2020-м Эльнар был одним из участников Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». В этом году Пермский край вошел в десятку регионов по количеству его участников. Сегодня более 100 прикамцев подали заявки на участие в конкурсе. Конкурс входит в платформу проектов «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».Эльнар Мансуров, блогер: "Это шанс для малых территорий показать, чем они богаты, показать своё гостеприимство.Привлечь туристов в регион можно благодаря созданию новых отелей, ресторанов и туристических маршрутов. То есть инфраструктуры. Займутся этим местные жители. Как результат: одни получают удобства, другие — работу.Илья Зотов, организатор федерального конкурса «Мастера гостеприимства»: "Проект создан для того, чтобы люди оставались в конкретном регионе и занимались его развитием: открыли маленький ресторанчик, открыли отель, начали проводить экскурсии".Возможность, где это сделать, имеется. По словам губернатора Дмитрия Махонина, регион славится как удивительными природными объектами, так и богатствами, созданными руками человека: архитектурные ансамбли и промышленные предприятия. Прикамью есть что показать и чем гордиться. Поэтому, по его мнению, очень важно развивать туризм: спортивный, культурный, индустриальный, развлекательный. Совсем скоро это сможет увидеть и вся Россия.Антон Сериков, руководитель направления по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей»: "Будут очные полуфиналы. Мы планируем, что их будет как минимум 7 в самых разных интересных точках нашей страны. Пермский край претендует на то, чтобы стать одним из центров".Принять участие в новом сезоне может каждый. Попытать удачу решила и наша съемочная группа. Съездили в Горнозаводский район и показали красоту Усьвинских столбов.