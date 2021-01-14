← Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба
Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей
За 48 часов 30 скульпторов из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Чебоксар, Кургана, Красноярска, Минска и других городов, возвели 15 масштабных ледовых скульптур. Посмотреть работы можно на городской эспланаде перед зданием Законодательного Собрания Пермского края. Зрителей просят соблюдать противоэпидемические меры –масочный режим и социальную дистанцию.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба
Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ
Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска
Стало известно, как и когда пройдет итоговое собеседование у 9-классников
Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за вождение в нетрезвом виде
Добавить комментарий: