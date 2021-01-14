Скульптуры «Зимнего вернисажа» стали доступны для зрителей

В Перми в очередной раз изменилась система оплаты транспортными картами в автобусах и трамваях. Сумма на карте теперь будет исчисляться не в рублях, а в транспортных единицах. При этом 1 рубль приравнивается к одной транспортной единице. И главное - теперь при переходе к новой системе оплаты на счет на следующий месяц будет переноситься только сумма кратная стоимости одной поездки, остаток просто сгорает. Максимум, который может потерять пассажир - 23 рубля. Чтобы этого не произошло, стоит заранее проследить за тем, чтобы на счету оставалась сумма, кратная 24 рублям. Так, внесенные деньги до 12 января включительно, будут доступны до полного их расходования. Чтобы остатки денег не