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Нехватка кислорода или загрязнение: почему в Звёздном гибнет рыба
Алексей, рыбак: "Она выходит на чистую воду. Никогда такого ни разу в жизни, сколько лет живу, не видел, нигде! Акватория большая, почему такое происходит – непонятно".Группа рыбаков приехала из Перми, приходят и местные - водоём достаточно большой и практически полностью покрыт льдом. Однако есть несколько промоин, а поймать здесь можно сорогу, леща, судака, подлещика.
Тут, как в сказке - рыбу можно руками ловить, даже не ловить, а собирать - только сказка получается какая-то нехорошая, потому что большинство рыбы, которая поднимается к поверхности - тут же и умирает.
Так что, кроме того, чтобы собирать рыбу, люди начали жаловаться - фото и видео направили в местную администрацию.Мария Третьякова, консультант отдела землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный: "Произвели осмотр, составили акт и приняли решение, что необходимо направить данные материалы в надзорные органы".
Причины гибели могут быть разными, говорят специалисты - недостаток кислорода под толщей льда приводит к таким последствиям. Нельзя сбрасывать со счетов и попадание стоков предприятий. Поэтому в планах исследование речек в посёлке Юг, где предприятия как раз имеются.
Отсюда вода направляется как раз в пруд Звёздного. В него впадает речка Юг. Так что сейчас, пояснил инспектор Росрыболовства, надо провести ряд исследований рыбы и воды, чтобы понять, есть ли человеческий фактор.
Виктор Демченко, государственный инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства: "Мы сейчас просматриваем все варианты, всё возможно, сейчас идёт разбирательство".В течение нескольких дней должны появиться результаты исследований, а пока проверяющие не советуют употреблять погибшую рыбу в пищу. Рыбаков это, правда, особо не останавливает, если не себе, говорят они - пойдёт на корм кошкам и собакам.
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