Редактору ГТРК «Пермь» присвоено звание заслуженного журналиста РФ

Первым в Пермском крае звание заслуженного журналиста России получил Сергей Тупицын. Ключевое слово здесь заслуженный, ведь за 40-летнюю карьеру, которую он начинал еще на пермском областном телевидении, было многое - и война в Югославии, и вдумчивая историческая публицистика, так или иначе связанная с Прикамьем. Момент действительно исторический: Сергей Тупицын - первый в регионе заслуженный журналист России. В профессии он более 40 лет. Сотни репортажей и фильмов - от вдумчивых краеведческих до по-настоящему опасных.

1997 год, Югославия, вооружённые конфликты и непонимание людей, что всё-таки происходит.

Особая черта журналиста - любовь к родному краю и его истории. Фильм «Гражданин Очёр» рассказывает о трагедии графа Павла Строганова. В «Хронике гражданской войны» представлен путь региона 1918-1919 годов. Учёным, связавшим судьбу с белым движением, посвящён фильм «Пермь-Омск, далее везде». В 1996 году его автор был номинирован на национальную премию «Тэфи». А в 2012-м стал первым в Прикамье лауреатом «Тэфи-регион» с фильмом «Звёзды над головой», посвящённым жизни в Кудымкаре. При большом творческом опыте путь к главной награде был не быстрым. Сергей Тупицын, заслуженный журналист РФ, заслуженный работник культуры РФ: "Уже год прошёл, как вышел указ президента. Это очень волновало моего папу - через неделю ему будет 95 и он всё беспокоится. Конечно же, я рад. В отличие от газеты, например, наше творчество коллективное, и во всех моих фильмах участвовали многие и многие мои коллеги".

Звание учреждено в 2018 году - самое молодое из российских почётных. В пока небольшом списке «заслуженных» - Николай Дроздов, Михаил Гусман, Эдуард Сагалаев, Ясен Засурский.

Обладателями таких серебряных знаков - здесь лавровая и дубовая ветви, государственный герб - по итогам трёх лет стали менее четырех десятков человек. В Пермском крае заслуженный журналист пока один. Как рассказали в краевой организации Союза журналистов, новых претендентов пока нет.

Игорь Лобанов, председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России: "Я призываю сообщество - если у нас есть предложения, кого наградить таким званием, давайте это решение принимать".

Несмотря на самое высокое звание, Сергей Тупицын работу не останавливает: из недавних побед - специальный диплом фестиваля «Щит России» за фильм «Без вести НЕ пропавший».