← Под бой курантов. В новогодние каникулы в Перми родились 414 малышей
Пермяки смогут пожаловаться на несанкционированные свалки снега
Жители города смогут сообщить о нарушениях природоохранного законодательства. Например, если снег после уборки дороги вместо вывоза на оборудованные в Перми снежные полигоны сваливается в овраги, городские леса, на пустыри, берега малых рек и другие неположенные места. Также жители смогут получить ответы на вопросы по соблюдению требований природоохранного законодательства при зимней уборке улично-дорожной сети.
Телефоны «горячей линии»: 208-78-62, 237-56-30.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к установленной законом ответственности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Под бой курантов. В новогодние каникулы в Перми родились 414 малышей
С начала диагностики антитела к COVID-19 выявлены у 26,5% прикамцев, прошедших исследования
Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели
До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска
Стало известно, как и когда пройдет итоговое собеседование у 9-классников
Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за вождение в нетрезвом виде
Добавить комментарий: