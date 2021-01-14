Замерзающим жителям Красновишерска начали выдавать обогреватели

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Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства — министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "По технической части — установили четвертый котёл на 11-й котельной, сегодня приходит автоматика, и котёл будет запущен в работу в течение двух суток. По пятой котельной вопрос более тяжёлый — там необходим дополнительный котёл, существующие котлы изношены. Привозят дополнительный котёл — 2,5 мегаватта — он будет установлен, и в течение 10-15 дней также обеспечим нормальную работу пятой котельной".
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До минус 40: в Прикамье пришли сильные морозы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
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