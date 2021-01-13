«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.01.2021 в 15:30
12.01.2021 в 10:15
04.01.2021 в 12:10
04.01.2021 в 10:10
02.01.2021 в 15:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
16.12.2020 в 17:19
16.12.2020 в 12:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2021
В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
В Белоево замерзают жильцы аварийного дома
Утверждены новые тарифы на коммунальные услуги
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
В микрорайоне Вышка-2 произошла серьезная авария на водопроводе
В Перми будут судить перевозчика за ДТП с автобусом на Гайве, в котором пострадали 57 человек
В Перми в морозы отменили массовые катания на муниципальных катках
Синоптики спрогнозировали пик похолодания в Прикамье
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.01.2021
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска
Стало известно, как и когда пройдет итоговое собеседование у 9-классников
Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за вождение в нетрезвом виде
В Оханске открыт образовательный центр «Точка роста»
В Перми начался приём документов от льготных категорий граждан на зачисление в детский сад
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.01.2021
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