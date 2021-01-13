В Перми отменили массовые купания в купелях на Крещение
Как подчеркнули представители Пермской епархии, церковь понимает сложившуюся эпидемическую обстановку, поэтому предлагает верующим не прибегать к традиционному окунанию в купели, а взять освящённую в храме воду домой. Кроме того, во всех храмах с соблюдением всех противоэпидемических мер пройдут традиционные Крещенские богослужения и водосвятия. Согласно церковным обрядам крещенские купания не являются обязательным атрибутом праздника, важны Божественная литургия и вода, освященная в храме. Верующие считают, что такая вода обладает огромной силой, способной излечить от болезней, обновить организм.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска
Стало известно, как и когда пройдет итоговое собеседование у 9-классников
Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за вождение в нетрезвом виде
В Оханске открыт образовательный центр «Точка роста»
В Перми начался приём документов от льготных категорий граждан на зачисление в детский сад
В Юсьвинский район придет газ
Пермяки могут получить выписку о трудовой деятельности в отделениях МФЦ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.01.2021
Новое перекрытие улиц. Как добраться из микрорайона Висим в центр
Добавить комментарий: