В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники

На заседании правительства Пермского края сегодня подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники, а также проанализировали причины случившихся происшествий. Так, за 11 дней в сфере ЖКХ зафиксировано 5 аварийных ситуаций в Перми, Пермском районе, Березниках, Кишерти и Губахинском округе — заявлено, что все они оперативно устранены. Что касается происшествий, наиболее напряжённая обстановка сложилась с пожарами: зафиксировано 103 возгорания, из них 87 в жилом секторе — это на 68% больше, чем в году минувшем. Погибли 6 человек.Также на заседании правительства губернатор дал поручение коммунальным службам тщательнее следить за качеством уборки снега, поскольку фиксируется рост обращений от пермяков в социальных сетях и мобильных сервисах.Кроме того, Дмитрий Махонин поручил усилить контроль качества установки строительных переходов и лесов после ЧП в центре Перми. 9 января рухнула конструкция на ул.Краснова — погибла женщина. Другая пострадавшая сейчас проходит лечение в больнице.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Знаю, что проведены проверочные мероприятия по другим лесам. Тем не менее, поручение — надо постоянно на контроле держать и не просто на контроле держать, а при установке лесов должна быть приёмка. По линии минсоцразвития прошу провести все необходимые мероприятия, чтобы оказать поддержку семье женщины, которая погибла".