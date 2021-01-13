В Прикамье подвели итоги работы коммунальных служб в минувшие праздники
Также на заседании правительства губернатор дал поручение коммунальным службам тщательнее следить за качеством уборки снега, поскольку фиксируется рост обращений от пермяков в социальных сетях и мобильных сервисах.
Кроме того, Дмитрий Махонин поручил усилить контроль качества установки строительных переходов и лесов после ЧП в центре Перми. 9 января рухнула конструкция на ул.Краснова — погибла женщина. Другая пострадавшая сейчас проходит лечение в больнице.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Знаю, что проведены проверочные мероприятия по другим лесам. Тем не менее, поручение — надо постоянно на контроле держать и не просто на контроле держать, а при установке лесов должна быть приёмка. По линии минсоцразвития прошу провести все необходимые мероприятия, чтобы оказать поддержку семье женщины, которая погибла".
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