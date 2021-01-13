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Стало известно, как и когда пройдет итоговое собеседование у 9-классников
В министерстве образования Пермского края сообщили, что итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников состоится 10 февраля. Это одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. "На сегодняшний день планируется очное проведение экзамена с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Дополнительные сроки проведения итогового собеседования - 10 марта и 17 мая", - сообщили в краевом Минобре. Напомним, согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
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