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Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска
«Сегодня начнем работы по оборудованию четвертого котла. Полную установку и пусконаладочные работы планируем завершить 15 января. После чего котельная сможет выйти на нормативные параметры. Тогда сможем часть домов от котельной № 5 переключить на котельную № 11», - пояснил Андрей Кокорев.
На котельной № 5 резервный котел будет установлен и запущен в полноценную работу в течение двух недель. Сегодня его доставят в Красновишерск из Ильинского. Сейчас в городе работает оперативный штаб, в который вошли специалисты прокуратуры, министерства ЖКХ и благоустройства, Инспекции государственного жилищного надзора и органов местного самоуправления. Ведется круглосуточный мониторинг температуры в жилых помещениях.Андрей Кокорев также отметил, что сегодня нуждающимся жителям выдадут электрообогреватели. Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что эксплуатация этих приборов должна быть безопасной. По словам главы краевого МинЖКХ, на месте будут работать специалисты «Россети Урал», чтобы контролировать безаварийную работу систем электроснабжения.
Дополнительно губернатор поручил Министерству территориальной безопасности Прикамья направить в Красновишерск тепловые пушки для обеспечения жителей нормативным теплом во время строительных и пусконаладочных работ.
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