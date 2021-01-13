Губернатор поручил в максимально сжатые сроки восстановить теплоснабжение жителей Красновишерска

Сегодня на заседании правительства Пермского края, губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ и благоустройства в максимально короткие сроки восстановить нормальное теплоснабжение жителей Красновишерска.12 января после наступления холодов в Красновишерске была снижена температура в домах, отапливаемых от городской котельной № 11. Сейчас с пониженным температурным режимом остаются 147 жилых домов, в которых проживает около 3 тыс. чел., и 4 социально значимых объекта. На котельной работает три котла, мощностей которых не хватает для нормативного теплоснабжения. Аналогичная проблема возникла на котельной № 5. Котельная обслуживает 38 многоквартирных и 36 частных домов (порядка 1,5 тыс. жителей) и 2 социально значимых объекта.«Знаю, что в Красновишерске сейчас непростая ситуация с теплоснабжением. Ее необходимо держать на постоянном контроле и не допустить ухудшения. Что касается перспектив теплоснабжения города, поручаю тщательно проверить концессионное соглашение администрации Красновишерска и теплоснабжающей организации, чтобы проконтролировать те деньги, которые концессионер вложит в инфраструктуру. Красновишерск – это северная территория и вопрос качественного теплоснабжения для жителей особенно актуален», – сообщил Дмитрий Махонин.По словам министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, проблема с котельной № 11 будет решена в течение двух дней.«Сегодня начнем работы по оборудованию четвертого котла. Полную установку и пусконаладочные работы планируем завершить 15 января. После чего котельная сможет выйти на нормативные параметры. Тогда сможем часть домов от котельной № 5 переключить на котельную № 11», - пояснил Андрей Кокорев.На котельной № 5 резервный котел будет установлен и запущен в полноценную работу в течение двух недель. Сегодня его доставят в Красновишерск из Ильинского. Сейчас в городе работает оперативный штаб, в который вошли специалисты прокуратуры, министерства ЖКХ и благоустройства, Инспекции государственного жилищного надзора и органов местного самоуправления. Ведется круглосуточный мониторинг температуры в жилых помещениях.Андрей Кокорев также отметил, что сегодня нуждающимся жителям выдадут электрообогреватели. Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что эксплуатация этих приборов должна быть безопасной. По словам главы краевого МинЖКХ, на месте будут работать специалисты «Россети Урал», чтобы контролировать безаварийную работу систем электроснабжения.Дополнительно губернатор поручил Министерству территориальной безопасности Прикамья направить в Красновишерск тепловые пушки для обеспечения жителей нормативным теплом во время строительных и пусконаладочных работ.