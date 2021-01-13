Пермяк в шестой раз стал фигурантом уголовного дела за вождение в нетрезвом виде

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, полицейские заметили автомобиль «Лада Веста», водитель которого нарушал ПДД и создал аварийную ситуацию. В результате преследования отечественная легковушка была остановлена. Водитель заперся в машине и отказался предоставить документы. Сотрудники полиции разблокировали автомобиль через открытое окно. Нарушитель с явными признаками алкогольного опьянения набросился на одного из госавтоинспекторов с кулаками, но его действия тут же были пресечены.
"По результатам проведенного освидетельствования, у дебошира обнаружили 0,86 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Известно, что мужчина имеет более 10 судимостей, 5 из которых - по статье 264.1 Уголовного кодекса Российский Федерации «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Злоумышленник никогда не получал водительских прав, его приговаривали к реальным срокам наказания, однако должных выводов для себя он так и не сделал. В настоящий момент идет дознание", - рассказали в полиции.
В свою очередь Пермский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю уже направил в суд дело в отношении нарушителя по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».

Опубликовано: 13.01.2021 в 12:23 в рубрике - Вести Пермь

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