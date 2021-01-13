В Оханске открыт образовательный центр «Точка роста»

Новая учебная четверть с новыми возможностями. В Оханске открыт очередной образовательный центр «Точка роста», где дети могут развиваться творчески и технически. Открыт центр по нацпроекту «Образование». Это не единственное, что здесь получили благодаря реализации нацпроектов.Увлеченность информатикой в этом учебном году в Очере взлетела, как квадрокоптер. Бежать домой после уроков девятиклассник Эдуард не спешит. В планах — пилотирование.Эдуард Ротермель: "Коптер программируемый, ему можно задать свою траекторию полёта, какую ты хочешь. Это поможет развиваться в сфере IT-технологий". Образовательный центр «Точка роста» появился в Очере по нацпроекту «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В обучении задействованы сенсорные доски, 3D-принтеры, а также технологии дополненной реальности.Тимур Ахмедов, учитель технологии: "Детям удобнее визуализировать, они создают какую-то модель, загружают её и смотрят, вертят её непосредственно не на экране, а прямо перед собой".В прошлом году своя «Точка роста» появилась в 20 территориях региона. Сегодня цифровым технологиям обучаются больше 19 тысяч детей из отдаленных территорий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я в этих центрах бывал, это действительно замечательные оборудованные классы с современным оборудованием, которые будут прививать навыки нашим детям".Ход реализации нацпроектов в регионе оценил и депутат Государственной Думы Игорь Сапко. Помимо окружного центра, он посетил также отдаленные территории.Это деревня Нижняя Талица. В прошлом году здесь обновили спортзал. Реконструкцию особенно ждала хоккейная команда. Ребята - финалисты Всероссийской «Золотой шайбы» — заниматься теперь могут каждый день.Вместе с ремонтом — новый инвентарь. В том числе и для зимних видов спорта.С этого сезона школьники начнут кататься на лыжах. Для ребят закупили 20 комплектов.По соседству со школой - новый ФАП по нацпроекту «Здравоохранение». Всю необходимую помощь теперь можно получить, не выезжая в районный центр.Надежда Залазаева, фельдшер: "Пришла новая аппаратура: кардиографы, дефибрилляторы, кислородные баллоны, весы, ростомеры". «Здравоохранение» и «Образование» — одни из самых востребованных нацпроектов в Пермском крае. В прошлом году регион стал одним из лидеров по их реализации в стране и был оценен на федеральном уровне.Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Когда приезжаешь в территории, точно понимаешь, как работает нацпроект. Понимаешь, что средства, которые выделяются на федеральном уровне, реально доходят, и они востребованы".Всего в 2021 году на реализацию нацпроектов в бюджете Пермского края запланировано 12 млрд рублей. Что касается Очерского городского округа, новый ФАП ждёт еще одно село. Уже третье по счету.