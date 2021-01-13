В Перми начался приём документов от льготных категорий граждан на зачисление в детский сад

В Перми стартовал приём документов от граждан, чьи дети пользуются установленным законодательством правом внеочередного, первоочередного и преимущественного права зачисления в муниципальные детские сады.Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, документы, подтверждающие льготу, в этом году можно направить по электронной почте в районный отдел образования, а также предоставить на личном приёме, но только по предварительной записи. Прием документов продлится до 31 марта.К числу граждан, имеющих право внеочередного приёма детей в детский сад, относятся сироты от 18 до 23 лет и лица, воспитывавшиеся одним родителем (того же возраста), это основание подтверждается выпиской из органов опеки. Также правом внеочередного зачисления в детский сад могут воспользоваться граждане, пострадавшие в аварии на ЧАЭС. Для подтверждения этого основания могут быть использованы справка об эвакуации из мест отчуждения, свидетельство об инвалидности, возникшей по причине воздействия радиации и прочие документы. Внеочередное поступление в детский сад предусмотрено для детей из группы СОП. Для этого родители должны получить направление из комиссии по делам несовершеннолетних. Такое право также есть у судей и прокуроров, для подтверждения достаточно справки с места работы. Также вне очереди в детские сады попадают сироты и дети, воспитывающиеся приёмными родителями.Первоочередным правом на зачисление детей в детские сады пользуются сотрудники полиции, военнослужащие по контракту, инвалиды, многодетные семьи.Преимущественное право зачисления детей существует у одиноких матерей, педагогов и сотрудников дошкольных учреждений, а также у семей, где уже есть дети, посещающие это учреждение (братья или сёстры). Более подробную информацию о перечне необходимых документов можно получить в районном отделе образования по месту жительства.