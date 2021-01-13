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В Юсьвинский район придет газ
Работы по газоснабжению идут полным ходом. Сразу в двух поселках – в Майкоре и Они уже проложены первые километры труб, по которым пойдет газ.
На данный момент в поселке Майкор построено 9 километров газораспределительных сетей. В феврале планируется строительство второй очереди. Это еще более 23 километров. Трубы прокладывают прямо до фасадов домов.Внутри населенных пунктов строительство ведется за счет средств краевого бюджета и компании «Газпром». О результатах и проблемах газификации глава Юсьвинского округа Михаил Евсин доложил губернатору региона во время системного часа. Сейчас главный вопрос – когда проложат трубы газопровода между поселками.
Михаил Евсин, глава Юсьвинского муниципального округа: "Актуально остается сооружение межпоселковой ветви газопровода среднего давления через Они до поселка Майкор".
Межпоселковый газопровод строят за счет «Газпрома». Подрядчик определен, проект готов. Дмитрий Махонин дал поручение – проработать вопрос по сокращению сроков работ, чтобы плановая готовность объекта была обеспечена к отопительному сезону 2022-2023 гг. И голубое топливо получили еще более 900 семей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Без всяких промедлений, потому что люди ждут газ. Тем более, что внутрипоселковый газопровод есть. Проведите всю необходимую работу, чтобы люди получили газ".Всего в этом году за счет краевого бюджета планируется построить около 400 километров внутрипоселковых газораспределительных сетей. В прошлом году было введено в эксплуатацию 39 газопроводов. Один из них запустили в селе Юрла. Людмила Бахматова подключила его одна из первых.
Людмила Бахматова, житель с. Юрла: "Все равно уже чувствуются привилегии голубого топлива. Печь топить не надо, дрова носить не надо".
Вот и Галина Жукова уже планирует, что с появлением газа будет новое отопление, установит газовую плиту и водонагреватель.
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