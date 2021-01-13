В Юсьвинский район придет газ

Очередным этапом газификации в Пермском крае станет Юсьвинский округ. До долгожданного запуска здесь осталось совсем немного. Всего в этом году за счет краевого бюджета планируется построить около 400 километров внутрипоселковых газораспределительных сетей. Информация прозвучала на системном часе.В сильные морозы печку топить нужно 3-4 раза в день, сетует пенсионерка Галина Жукова. С помощью корыта каждый день заносит дрова в дом. В 80 лет это довольно сложно, говорит женщина. Как и другие жители, она ждет, когда в поселке запустят газ.Галина Жукова, житель п. Майкор: "Газ надо бы. Конечно, удобно".Работы по газоснабжению идут полным ходом. Сразу в двух поселках – в Майкоре и Они уже проложены первые километры труб, по которым пойдет газ.На данный момент в поселке Майкор построено 9 километров газораспределительных сетей. В феврале планируется строительство второй очереди. Это еще более 23 километров. Трубы прокладывают прямо до фасадов домов.Внутри населенных пунктов строительство ведется за счет средств краевого бюджета и компании «Газпром». О результатах и проблемах газификации глава Юсьвинского округа Михаил Евсин доложил губернатору региона во время системного часа. Сейчас главный вопрос – когда проложат трубы газопровода между поселками.Михаил Евсин, глава Юсьвинского муниципального округа: "Актуально остается сооружение межпоселковой ветви газопровода среднего давления через Они до поселка Майкор".Межпоселковый газопровод строят за счет «Газпрома». Подрядчик определен, проект готов. Дмитрий Махонин дал поручение – проработать вопрос по сокращению сроков работ, чтобы плановая готовность объекта была обеспечена к отопительному сезону 2022-2023 гг. И голубое топливо получили еще более 900 семей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Без всяких промедлений, потому что люди ждут газ. Тем более, что внутрипоселковый газопровод есть. Проведите всю необходимую работу, чтобы люди получили газ".Всего в этом году за счет краевого бюджета планируется построить около 400 километров внутрипоселковых газораспределительных сетей. В прошлом году было введено в эксплуатацию 39 газопроводов. Один из них запустили в селе Юрла. Людмила Бахматова подключила его одна из первых.Людмила Бахматова, житель с. Юрла: "Все равно уже чувствуются привилегии голубого топлива. Печь топить не надо, дрова носить не надо".Вот и Галина Жукова уже планирует, что с появлением газа будет новое отопление, установит газовую плиту и водонагреватель.