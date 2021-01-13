Пермяки могут получить выписку о трудовой деятельности в отделениях МФЦ

До сих пор за сведениями о своей трудовой деятельности жителям приходилось обращаться к работодателю, либо в отделение Пенсионного фонда (ПФР). Теперь получить выписку, содержащую сведения из информационной системы ПФР, можно в любом филиале «Мои Документы» независимо от места жительства или пребывания застрахованного лица.Услуга предоставляется в рамках электронного межведомственного взаимодействия по принципу «одного окна».«Вся информация о местах и сроках работы, с которой проводились отчисления в Пенсионный фонд, хранятся в электронном виде в ПФР на индивидуальном счете. Зарегистрированному лицу достаточно обратиться в ближайшее отделение МФЦ. Специалист центра самостоятельно запросит нужную информацию и распечатает выписку. На предоставление услуги уходит не более 15-20 минут», - рассказала начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова.Стоит отметить, что запросить информацию о своих трудовых заслугах через МФЦ могут как люди, которые сделали выбор в пользу бумажной трудовой книжки, так и те, кто перешел на электронный вариант. Главное, чтобы сведения о работнике были предоставлены работодателем в ПФР.Напомним, обратиться в МФЦ Пермского края за получением услуг по-прежнему можно только по предварительной записи. Запись на прием осуществляется через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», по телефонам контактного центра 8 800 23 43 275 и +7(342) 270 11 20, а также с помощью специального сервиса на официальном сайте МФЦ и в группе «Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной сети «ВКонтакте».