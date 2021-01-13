Пермяки могут получить выписку о трудовой деятельности в отделениях МФЦ
Услуга предоставляется в рамках электронного межведомственного взаимодействия по принципу «одного окна».
«Вся информация о местах и сроках работы, с которой проводились отчисления в Пенсионный фонд, хранятся в электронном виде в ПФР на индивидуальном счете. Зарегистрированному лицу достаточно обратиться в ближайшее отделение МФЦ. Специалист центра самостоятельно запросит нужную информацию и распечатает выписку. На предоставление услуги уходит не более 15-20 минут», - рассказала начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова.
Стоит отметить, что запросить информацию о своих трудовых заслугах через МФЦ могут как люди, которые сделали выбор в пользу бумажной трудовой книжки, так и те, кто перешел на электронный вариант. Главное, чтобы сведения о работнике были предоставлены работодателем в ПФР.
Напомним, обратиться в МФЦ Пермского края за получением услуг по-прежнему можно только по предварительной записи. Запись на прием осуществляется через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», по телефонам контактного центра 8 800 23 43 275 и +7(342) 270 11 20, а также с помощью специального сервиса на официальном сайте МФЦ и в группе «Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной сети «ВКонтакте».
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