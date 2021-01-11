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Музыкальный Рождественский марафон продолжается
Пермяков ждет вечер, овеянный духом романтизма. Прозвучат произведения выдающихся русских классиков - Ноктюрн «Разлука» и «Воспоминание о мазурке» Михаила Глинки, вальсы Грибоедова, Танго Игоря Стравинского, «Четыре сказки» Николая Метнера, Вальс и Вариации на тему Корелли Сергея Рахманинова, а также всеми любимая музыка польских композиторов: произведения Фридерика Шопена, знаменитый «Полонез» Михаила Огинского.
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