Еще три медучреждения Перми приступили к вакцинации жителей от COVID-19
Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник, «горячих линий», а также сайты «Госуслуги» и k-vrachu.ru. Уточнить способ записи на вакцинацию в конкретном медучреждении можно в его регистратуре. Для вакцинации жителей, прикрепленных к этим восьми учреждениям, в общей сложности выделено 1900 доз двукомпонентной вакцины – для прививки такого же количества человек.
Напомним, профилактические прививки от COVID-19 в первую очередь делают работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров – тем, кто по роду деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей. Кроме того, в приоритете – проживающие в соцучреждениях и жители из группы риска, то есть пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.
Массовую вакцинацию жителей Пермского края против COVID-19 планируется начать во второй декаде января, также на добровольной и бесплатной основе. В регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим.
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