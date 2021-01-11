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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2021 →

Еще три медучреждения Перми приступили к вакцинации жителей от COVID-19

В Перми с 11 января к иммунизации жителей от COVID-19 приступили еще несколько медучреждений – городская поликлиника № 7, а также в поликлиники клинической больницы им. Гринберга и ГБ № 6 (Орджоникидзевский район). 12 января к ним присоединится ГКП № 2.
Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник, «горячих линий», а также сайты «Госуслуги» и k-vrachu.ru. Уточнить способ записи на вакцинацию в конкретном медучреждении можно в его регистратуре. Для вакцинации жителей, прикрепленных к этим восьми учреждениям, в общей сложности выделено 1900 доз двукомпонентной вакцины – для прививки такого же количества человек.
Напомним, профилактические прививки от COVID-19 в первую очередь делают работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров – тем, кто по роду деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей. Кроме того, в приоритете – проживающие в соцучреждениях и жители из группы риска, то есть пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.
Массовую вакцинацию жителей Пермского края против COVID-19 планируется начать во второй декаде января, также на добровольной и бесплатной основе. В регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим.

Опубликовано: 11.01.2021 в 17:42 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2021 →

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